Под Челябинском отремонтировали участок федеральной трассы на Москву

По данным управления дорог, во время ремонта к нормативам привели дорожное покрытие, обочины и посадочные площадки на автобусных остановках

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинской области сдали в эксплуатацию отремонтированный и приведенный к нормативам 15-км участок федеральной трассы М-5 "Урал", по которому в сутки проезжает свыше 21 тыс. автомобилей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"Завершены ремонтные работы на участке c 1 829-го км по 1 844-й км трассы "М-5" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (левый проезд) в Сосновском районе Челябинской области. 15-км участок автодороги "Урал" сдан в эксплуатацию", - сказали в пресс-службе.

По данным управления дорог, во время ремонта к нормативам привели дорожное покрытие, обочины и посадочные площадки на автобусных остановках. "Этот участок трассы, помимо своего основного транзитного назначения, выполняет важнейшую социальную функцию, так как им активно пользуются жители близлежащих сельских поселений (порядка 1,8 тыс. человек - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что интенсивность движения на участке считается высокой - более 21 тыс. автомобилей в сутки. Большое внимание во время ремонта уделили безопасности, ее уровень обеспечивают шумовые полосы, боковое и осевое барьерные ограждения, современные оптико-волоконные дорожные знаки.

Трасса М-5 "Урал" связывает Москву и несколько регионов на востоке страны. Проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской областей и других регионов.