Минфин рассмотрит обращение с инициативой о смягчении условий деофшоризации в госзаказе

Обращение поступило от "Деловой России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов рассмотрит обращение "Деловой России" с просьбой смягчить условия деофшоризации в госзаказе. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.

"Письмо такое есть. Будем прорабатывать это обращение. Там содержится ряд новых аргументов, которые до сих пор не были рассмотрены. С другой стороны, должен сказать, что ограничения по доступу офшорных компаний или компаний, контролируемых офшорами, это не какая-то новация. Она уже существует последние годы, но ситуация меняется, нет ничего неизменного. Мы вопрос этот рассмотрим", - сказал он.

Лавров отметил, что решение сейчас предопределить трудно, "потому что необходим комплексный анализ с учетом мнений всех федеральных органов исполнительной власти, всех заинтересованных сторон".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы "Деловой России" Алексея Репика первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову сообщила, что бизнес предлагает вернуться к ранее снятому с рассмотрения законопроекту о смягчении условий деофшоризации в госзаказе. В письме деловое объединение указывает на то, что снизить долю офшоров в участвующих в закупках компаниях до допустимых законом 10% затруднительно из-за действия санкций и ответных российских мер. По информации издания, произошедшее сужение круга участников госзакупок может негативно отразиться на состоянии конкуренции на торгах и на эффективности госзаказа.