Эксперты не ожидают сильного повышения ставок по кредитам и депозитам вслед за ключевой

В краткосрочной перспективе рынок может отреагировать небольшим увеличением ставок по накопительным и сберегательным счетам, считает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские банки после повышения ключевой ставки ЦБ с 12% до 13% могут увеличить процентные ставки по накопительным и кредитным продуктам, но незначительно, так как их небольшое повышение уже произошло в августе, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Мы не ожидаем дальнейшего существенного роста ставок по вкладам и кредитам в ответ на увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт, поскольку оно во многом уже было заложено в недавнее повышение ставок банками. Потенциал их роста на текущий момент почти исчерпан, так как дальнейшее их повышение может затормозить розничное кредитование", - полагает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.

В краткосрочной перспективе рынок может отреагировать небольшим увеличением ставок по накопительным и сберегательным счетам, поскольку ставки по ним более гибкие к изменениям на рынке, добавляет он.

По мнению Чаусова, в условиях обострения конкуренции и борьбы за клиентов на рынке в ближайшее будут появляться спецпредложения с повышенными ставками по вкладам и сниженными по кредитам. Драйверами сегмента по-прежнему останутся краткосрочные и среднесрочные вклады, по которым на текущий момент сохраняются самые высокие ставки, а также накопительные счета.

"В связи с повышением ключевой ставки можно ожидать дальнейшего роста ставок по депозитам и кредитам", - считает управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин. Он отмечает, что банки не очень охотно поднимают ставки по кредитам, но будут вынуждены это сделать, так как ключевая ставка выросла. "По вкладам в первую очередь [вырастут ставки], рост коснется ставок по краткосрочным продуктам. Согласно индексу доходности вкладов от аналитического центра "Финуслуг", средняя доходность депозитов на три месяца в топ-50 банков составляет 10,45%, на шесть месяцев - 10,15%, на год - 9,43%", - уточняет Алутин.

Однако несмотря на внеплановое повышение ключевой ставки в августе, средние ставки по краткосрочным вкладам остаются почти на 1,5 процентного пункта ниже ее текущего уровня. "Это говорит о том, что несмотря на жесткий сигнал Банка России в отношении денежно-кредитной политики до конца этого года, банки не ожидают, что текущий цикл повышения ставок будет долгим", - добавляет он.

По словам директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, вероятное пропорциональное повышение стоимости кредитных продуктов и рост привлекательности депозитных программ могут продлиться долго. "То есть до конца 2024 года ключевая ставка вполне может оставаться двузначной, сдерживая избыточные темпы потребительского и ипотечного кредитования, а также повышая интерес к накоплению рублевых депозитов - в качестве альтернативы расходованию и/или покупке иностранной валюты", - поясняет он.

В Росбанке также сообщили, что уже 16 сентября поднимут ставку по опции "30 лет" специального вклада "Надежный" до уровня ключевой ставки - 13%, а в ближайшее время представят актуализированные предложения по всей линейке вкладов и накопительных счетов. В банке "Открытие" (входит в группу ВТБ) заявили, что в связи с повышением ключевой ставки планируют увеличить ставки по своим сберегательным продуктам. В МКБ пока оценивают рыночную конъюнктуру и потребностей клиентов для дальнейшего формирования продуктового предложения.