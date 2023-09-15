В Подмосковье полностью выполнили план по уборке озимого рапса

Валовый сбор составил 9,6 тыс. тонн

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. План по уборке озимого рапса выполнили в Московской области на 100%, культура убрана с площади более 2,5 га. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В регионе на 100% выполнен план по уборке озимого рапса. Культура убрана с площади более 2,5 тыс. га. Валовый сбор составил 9,6 тыс. тонн, при средней урожайности 36,7 центнеров на га, что на 7,7 центнера на га выше, чем в прошлом году", - привели в тексте слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

В пресс-службе добавили, что в целом в Московской области масличные культуры убраны на площади более 11 тыс. га, валовый сбор составил 26,8 тыс. тонн при средней урожайности в 24 центнера на га.