15 сентября, 15:23,
обновлено 15 сентября, 15:52

Турция сообщила о продолжении работы для возобновления черноморского зернового соглашения

Глава Минобороны страны Яшар Гюлер отметил, что выступает за "разумный подход"

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Анкара продолжает конструктивно работать и выдвигать инициативы для возобновления черноморского зернового соглашения. Об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

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"Турция продолжает конструктивную работу и инициативы для возобновления черноморского зернового соглашения, которое было реализовано при нашей координации по инициативе нашего президента и за счет своей эффективности во многом способствовало преодолению зернового кризиса", - цитирует министра телеканал TRT.

Гюлер отметил, что выступает за "разумный подход". "Он состоит в том, чтобы возобновить эту инициативу и фактически как можно скорее положить конец этой войне между нашими двумя соседями", - сказал он.

Зерновая сделка прекратила действие спустя год реализации - 17 июля. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель соглашения - поставки нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России. 

Теги:
Турция
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