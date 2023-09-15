Административный центр Хайнаня активизирует комплексные преобразования на госпредприятиях

Помимо оптимизации отраслевой структуры планируется усилить промышленный потенциал госсектора, акцентировать внимание на его роли в формировании передовой системы транспортных коммуникаций, модернизации сельского хозяйства, туристической и культурной сфер

ХАЙКОУ /Китай/, 15 сентября. /ТАСС/. Власти административного центра южнокитайской провинции Хайнань города Хайкоу активизируют комплексные преобразования на государственных предприятиях. Об этом сообщил отдел пропаганды местного парткома.

Главная цель прорабатываемых мер - обеспечить модернизацию и интернационализацию Хайнаньского порта свободной торговли путем эффективного использования государственных активов и усиления роли госпредприятий, повышения их конкурентоспособности. Для правильной расстановки приоритетов и четкой координации усилий на всех уровнях администрация города провела установочное совещание.

Как уточнил на заседании секретарь парткома Хайкоу Ло Цзэнбинь, углубление реформ на госпредприятиях соответствует ключевым требованиям новой модели интенсивного развития, которая позволит повышать благосостояние населения. Помимо оптимизации отраслевой структуры планируется усилить промышленный потенциал госсектора, акцентировать внимание на его роли в формировании передовой системы транспортных коммуникаций, модернизации сельского хозяйства, туристической и культурной сфер.

Для достижения стратегических задач будут мобилизованы как финансовые, так и технологические ресурсы, привлечены профессиональные специалисты для реализации перспективных проектов. В перечне обязательных условий в процессе социально-экономического развития - защита прав зарегистрированных в Хайкоу компаний, противодействие вызовам и заблаговременное выявление скрытых рисков.

Хайкоу насчитывает более 900 лет истории. Это главный культурный и экономический центр провинции, активно развивающий сотрудничество с другими странами. На город, население которого достигает 2,9 млн человек, приходится примерно треть валового регионального продукта Хайнаня. В соответствии с планом китайского правительства здесь формируется крупный кластер из штаб-квартир и представительств целого ряда транснациональных компаний.