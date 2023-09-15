Минтранс предложил субсидировать из дорожного фонда выпуск новых образцов техники

Предполагается, что максимальный размер субсидий составит 500 млн рублей. Ожидается, что отбор будет проводить межведомственная комиссия

ЧЕБОКСАРЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта России разработало проект документа об использовании части средств из федерального дорожного фонда на предоставление субсидий для создания новых образцов дорожно-строительной техники. Проект планируется передать на межведомственное согласование в конце сентября, сообщил заместитель директора департамента Минтранса РФ Ренат Гайнетдинов.

"Мы предлагаем <…> часть средств из федерального дорожного фонда использовать на предоставление субсидий для производителей дорожно-строительной техники, которая будет направлена на создание новых образцов, аналогов которых нет в России. <…> К концу месяца будем выходить на межведомственное согласование", - отметил Гайнетдинов в ходе проведения в Чувашии выставки строительно-дорожной и специализированной техники "Стройдорэкспо-2023".

По его словам, предполагается, что максимальный размер субсидий составит 500 млн рублей. Ожидается, что отбор будет проводить межведомственная комиссия.

Гайнетдинов сообщил, что на внутриведомственном согласовании находится проект по повышению спроса на отечественную дорожно-строительную технику. "Нормы этого акта устанавливают требования к участникам закупки - к нашим подрядным организациям, которые будут участвовать на работах на федеральных дорогах, <…> по наличию отечественной дорожной техники в парке. С 2025 года мы предлагаем установить порог в 30% от общего количества техники", - уточнил представитель Минтранса.