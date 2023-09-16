Крымский производитель поставит первую партию электрокатамаранов в ОАЭ и Турцию

Руководитель проекта Сергей Троицкий сообщил, что всего планируют поставить 200 штук

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Производитель электрокатамаранов из Судака поставит первую партию российской водомоторной техники в ОАЭ и Турцию в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта, предприниматель Сергей Троицкий.

"Мы готовим партию в ОАЭ и Турцию, сейчас мы их обкатываем, выявляем все недочеты. Буквально через неделю поставим первую партию - восемь катамаранов в Турцию и четыре в ОАЭ. Всего планируем поставить 200 штук", - сказал Троицкий, добавив, что договоренности о поставках были достигнуты при содействии "Южного регионального центра поддержки экспорта".

Кроме того, по его словам, при поддержке экспортного центра был заключен договор о сотрудничестве с Индией. "Они предлагают помещение и рабочую силу для производства, а также подписали договор о намерении сотрудничества с Египтом", - сказал Троицкий.

Он добавил, что в настоящее время предприятие производит небольшие электрокатамараны рассчитанные на 4-5 мест без права управления и готовит презентацию новых электрокатеров вместимостью до 12 человек, где уже предполагается присутствие капитана.

Идея создания электродвигателей для катамаранов и катеров возникла около трех лет назад из-за высокой стоимости обслуживания импортной техники, которая, по словам руководителя предприятия, после введения санкций выросла втрое. "Электромоторы нашего, российского производства имеют мощность в 15 - 20 КВт для небольших судов, и электромотор в 50 КВт для катеров. Они очень экономичные и экологичные", - отметил предприниматель.

В настоящее время оснащенные электродвигателями катамараны из Судака уже поставлены в Дагестан и другие регионы РФ.