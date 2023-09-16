В Киеве сообщили о намерении Украины вытеснить Россию с мирового рынка урана

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана, что замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют с ней контракты по поставкам урана

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Украина поставила задачу нарастить производство урана и вытеснить Россию с этого рынка. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы сместить их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана на Украине", - цитирует Галущенко Минэнерго в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По словам министра, "производство урана - составляющая национальной безопасности" для Украины.

Министр напомнил, что Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в частности, с канадской Cameco. В рамках этого сотрудничества недавно первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВосходГОК), была загружена и отправлена в Канаду, где украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды украинских АЭС. Кроме того, по словам министра, Украина получила кредитную гарантию от правительства Великобритании на сумму 192 млн фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал о договоренностях с Cameco, в соответствии с которыми эта компания на протяжении 2024-2035 годов на 100% будет удовлетворять потребности "Энергоатома" в гексафториде природного урана, обеспечивая услуги по конверсии урана для реакторов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. В свою очередь "Энергоатом" будет продавать Канаде добываемый на Украине уран "в полном объеме добычи элемента".

Две трети мирового производства урана, являющегося сырьем для атомной промышленности, приходится на Казахстан (в 2021 г. 45%), Намибию (12%) и Канаду (10%). Доля РФ в мировом производстве урана на 2020 год составляла 5,5 %, доля Украины - 0,9%.