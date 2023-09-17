В Венгрии заявили о поиске новых путей энергоснабжения

Старые нарушены конфликтом на Украине, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 17 сентября. /ТАСС/. Венгрия вынуждена искать новые пути поставок нефти и газа, потому что старые были нарушены в результате конфликта на Украине. Как заявил в интервью Bloomberg TV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, большие возможности открываются в этой области благодаря сотрудничеству с Турцией, странами Закавказья и Центральной Азии.

"Из-за войны [на Украине] старые пути снабжения были перекрыты и разрушены. Поэтому нам нужны новые связи, новые маршруты поставок, и тюркские государства предлагают очень хорошую возможность стать мостом между Востоком и Западом", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что Венгрия подписала контракт с Турцией, в соответствии с которым закупит у нее в начале 2024 года 275 млн куб. м газа. Топливо будет поступать "не через Турцию, а из самой Турции, это происходит впервые", подчеркнул Сийярто, ответивший на вопросы Bloomberg TV во время совещания с коллегами из Организации тюркских государств, состоявшегося на этой неделе в Стамбуле. Венгрия имеет в этой организации статус наблюдателя.

Кроме того, в текущем году Венгрия закупила 100 млн куб. м газа у Азербайджана, а в перспективе планирует получать его из Туркмении и Катара, в связи с чем ведет с этими странами переговоры. Будапешт последовательно проводит политику диверсификации источников и маршрутов поставок нефти и газа с учетом того, что прежние были нарушены в результате украинского конфликта. Так, например, в результате диверсии был выведен из строя газопровод "Северный поток", а Украина недавно повысила плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". В то же время правительство Венгрии неоднократно подчеркивало, что на нынешнем этапе оно не видит альтернативы поставкам энергоносителей из России и что диверсификация не означает отказа от сотрудничества с проверенными партнерами.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа и нефти из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Что касается российской нефти, то она идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций Евросоюза. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Нефть оттуда поступает также на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии и Словакии.