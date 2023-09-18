Погрузка экспортных грузов в порты России выросла за восемь месяцев на 1,7%

Она составила 225,3 млн тонн

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Погрузка экспортных грузов в порты РФ по итогам января - августа 2023 года увеличилась на 1,7% по отношению к показателям того же периода 2022 года и составила 225,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД).

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в адрес российских морских портов за восемь месяцев 2023 года составила 225,3 млн тонн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе в порты северо-запада отправлено 88,1 млн тонн различных грузов (+4%), в порты Дальнего Востока - 76,1 млн тонн (+1,1%), в порты юга - 61,1 млн тонн (-0,7%)", - говорится в сообщении.

Положительная динамика за восемь месяцев 2023 года наблюдается в перевозках зерна (рост в 2,5 раза, до 9,1 млн тонн), химикатов и соды (в 1,6 раза, до 1,8 млн тонн), удобрений (+5,3%, до 15,7 млн тонн) и угля (+2,5%, до 122,6 млн тонн).

В РЖД добавили, что в структуре экспортного грузопотока доля угля составила 54,4%, нефтяных грузов - 21%, удобрений - 7%, черных металлов - 5,1%, зерна - 4,1%, руды - 1,8%.