В России выдача автокредитов в августе снизилась на 2%

Она составила 86,4 тыс.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/ Количество выданных в августе 2023 года автокредитов составило 86,4 тыс., незначительно - на 2% - сократившись по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в июле 2023 года этот показатель составлял 88,1 тыс. - максимум с начала 2022 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число выданных автокредитов в августе 2023 года, напротив, существенно выросло - на 53,7% (в августе 2022 года - 56,2 тыс.). В бюро такой рост объясняют радикальным падением выдачи автокредитов весной 2022 года с последующим ее восстановлением.

Согласно данным НБКИ, наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в августе 2023 года было выдано в Москве (5,48 тыс.), Московской области (4,85 тыс.), Санкт-Петербурге (4,15 тыс.), Республике Татарстан (3,92 тыс.) и Краснодарском крае (3,79 тыс.).

Самое существенное снижение выдачи автокредитов среди регионов РФ зафиксировано в Красноярском крае (-8,4%), Ханты-Мансийском автономном округе (-7,6%), Республике Башкортостан (-7%), а также в Москве (-5,5%) и Московской области (-5,2%). В то же время несколько регионов продемонстрировали рост выдачи автокредитов за месяц, в том числе Нижегородская (+8,9%) и Вологодская (+7,5%) области, Алтайский край (+4%), Удмуртская Республика (+3,3%) и Ростовская область (+3%).

"Выдача автокредитов непрерывно росла с февраля по июль текущего года, а небольшое снижение в августе, скорее всего, свидетельствует о некоторой ее стабилизации, В целом в 2023 году число выданных автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.