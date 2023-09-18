РНКБ с начала года выдал ипотечные кредиты на сумму более 25 млрд рублей

Это на 15% больше, чем в рекордном 2021 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) с начала 2023 года выдал более 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму, превышающую 25 млрд рублей. Это на 15% выше показателя того же периода рекордного 2021 года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С начала 2023 года банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, выдал более 6 тыс. кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 25 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 82%. Кроме того, этот результат на 15% превышает показатель за аналогичный период 2021 года. В целом портфель ипотечных кредитов в РНКБ уже превысил 80 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

При этом более 6 млрд рублей выданы банком с начала 2023 года в рамках государственных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам, около половины от общего объема выдач льготных кредитов выданы в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".

В целом с начала года группа ВТБ (ВТБ, "Открытие" и РНКБ) выдала более 1 трлн рублей ипотечных кредитов. Этот показатель на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 20% превышает показатель рекордного 2021 года.