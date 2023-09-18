Расписки переезжающих в Россию компаний будут автоматически конвертировать в акции

Держателям расписок вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами, никаких действий предпринимать не потребуется, пояснили в ЦБ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банк России определил порядок автоматической конвертации депозитарных расписок квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с пропиской в российской юрисдикции. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ указал, что процедура коснется только ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями. "После государственной регистрации международная компания обязана в течение пяти рабочих дней уведомить держателей реестра ценных бумаг и депозитарии о начале расконвертации. Тогда учетные институты спишут со счетов инвесторов расписки и зачислят на них акции международной компании", - отметил регулятор.

Держателям расписок вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами, никаких действий предпринимать не потребуется. Весь процесс конвертации займет не более трех недель с момента поступления уведомления, добавил ЦБ.

Кроме того, Банк России продлил до 31 декабря 2023 года мораторий на понижение уровня листинга ценных бумаг квазироссийских компаний, если они не соблюдают требования к корпоративному управлению. Это даст эмитентам дополнительное время для того, чтобы провести общее собрание акционеров и привести свои практики корпоративного управления в соответствие с нормативными требованиями и правилами листинга биржи, говорится в сообщении.