Узбекистан и Россия ежегодно наращивают торговлю на 20%

Премьер-министр республики Абдулла Арипов заявил, что в 2023 году планируется довести товарооборот до $10 млрд

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Узбекистан и Россия в течение последних пяти лет ежегодно наращивают темпы взаимной торговли в среднем на 20%. Об этом на заседании российско-узбекистанской комиссии на уровне глав правительств заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

"Российская Федерация была и остается нашим ключевым внешнеэкономическим партнером, за последние пять лет темп роста взаимной торговли ежегодно в среднем составлял 20%. Уверены, что в текущем году мы сможем выполнить поставленную главами государств задачу - довести товарооборот до $10 млрд в эквиваленте", - сказал он. По его мнению, для этого важно продолжить совместную работу по созданию благоприятных условий и устранению торговых барьеров.

По данным премьер-министра Узбекистана растут и объемы российских инвестиций в экономику республики. В частности, за последние три года в Узбекистане вдвое выросло число предприятий с участием российского капитала, их количество приблизилось к трем тысячам. Активно идут проекты промышленной кооперации в горно-металлургической, металлургической , химической, аграрной, машиностроительной и электротехнической отраслях. Арипов добавил, что в настоящее время заинтересованные ведомства и предприниматели Узбекистана работают с российскими компаниями по формированию нового инвестиционного пакета.

Он отметил, что весьма перспективным направлением сотрудничества стало создание совместных индустриальных парков, уже успешно функционирует химический технопарк "Чирчик" в Ташкентской области, в апреле дан старт новому проекту технопарка в Джизакской области, ведется работа по подготовке соглашений о создании аналогичных парков в Навоийской и Бухарской областях. "Значительный вклад в развитие нашего сотрудничества вносят развивающиеся связи между регионами. Только за первое полугодие состоялось около 50 визитов региональных делегаций, рассчитываем, что проведение в начале октябре в Татарстане очередного форума межрегионального сотрудничества также послужит достижению новых договоренностей", - заключил Арипов.