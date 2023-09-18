18 сентября, 12:25

Росатом до конца года откажется от использования приложений на основе iOS

Как сообщил представитель пресс-службы компании, решение приняли "в целях достижения технологической независимости и дополнительной устойчивости информационной инфраструктуры"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Росатом до конца 2023 года планирует отказаться от использования корпоративных приложений на устройствах на базе операционной системы (ОС) iOS, сообщил ТАСС представитель пресс-службы.

"В целях достижения технологической независимости и дополнительной устойчивости информационной инфраструктуры Росатом планирует до конца года отказаться от использования корпоративных приложений на устройствах на базе операционной системы iOS. Мы намерены сосредоточиться на развитии служебных программных продуктов на альтернативных ОС", - сказал он. 

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