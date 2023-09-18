Петербург в 2023 году откажется от рыночных заимствований из-за роста доходов бюджета

Это позволит сократить расходы на обслуживание долга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Рост доходов бюджета Санкт-Петербурга и сокращение дефицита позволит городу отказаться от рыночных заимствований в 2023 году и существенно сократить расходы на обслуживание долга. Об этом сообщила на заседании городского правительства председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина.

"Сокращение дефицита бюджета в рамках корректировки параметров бюджета в 2023 году, а также использование остатков средств на едином счете позволит полностью отказаться от рыночных заимствований в 2023 году и, как следствие, сократить расходы на обслуживание долга. В 2023 году расходы на обслуживание долга сокращаются на 807 млн рублей, что практически сопоставимо со стоимостью строительства двух детских садиков. По оценкам, на 1 января 2024 года государственный долг составит 88 млрд рублей - 8,4% от собственных доходов бюджета города", - сказала Енилина.

Она сообщила, что с учетом корректировки доходы бюджета Петербурга в 2023 году составят 1,93 трлн рублей, расходы - 1,2 трлн рублей. Рост доходов обеспечен за счет увеличения налоговых поступлений и других источников.

"В 2022 году наш город впервые перешагнул планку в 1 трлн рублей доходов бюджета. В этом году установленные плановые показатели по налоговым доходам не только выполняются, но и увеличиваются. Третий год подряд у нас растут неналоговые доходы, они значительно опережают инфляцию. Сверхплановые доходы дают нам возможность направить дополнительные средства на развитие города, социальную поддержку жителей. Дополнительные доходы также дают нам возможность отказаться от рыночных заимствований", - сказал на заседании правительства губернатор Петербурга Александр Беглов.

Первоначально доходы городской казны в 2023 году были запланированы в объеме 1,048 трлн рублей, расходы - 1,195 трлн рублей. Дефицит бюджета ожидался в сумме 146,8 млрд рублей.