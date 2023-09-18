В Краснодарском крае начнут собирать белорусские комбайны и грузовики

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил, что Белоруссия также готова принять участие в строительстве социальных объектов в регионе

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Белоруссия реализует в Краснодарском крае ряд крупных проектов промышленной кооперации, включая сборку комбайнов, лифтового оборудования и автомобилей МАЗ. Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли республики Алексей Богданов в рамках заседания рабочей группы по сотрудничеству страны с российским регионом.

"Мы в Краснодарском крае очень широко представлены во всех сферах, но сегодня на повестке дня взаимная кооперация в промышленном производстве. Мы уже имеем узловую сборку тракторов МТЗ и сегодня подписываем соглашение о начале таких же проектов по сборке комбайнов, лифтового оборудования и автомобилей МАЗ. Эти крупные инвестпроекты позволят увеличить наше присутствие на территории Краснодарского края", - цитирует его агентство БелТА.

По его словам, белорусская сторона заинтересована в сотрудничестве в семеноводстве, особенно это касается семян сахарной свеклы. Также Белоруссия готова принять участие в строительстве социальных объектов в Краснодарском крае.

"Наше сотрудничество с Беларусью мы ставим в пример всем иностранным государствам, которые приезжают к нам на встречи. Мы заключаем много соглашений о социально-экономическом взаимодействии, но с Беларусью у нас не просто такое соглашение - у нас конкретная дорожная карта. Такой глубины проработки и вовлеченности нет ни в одном другом соглашении", - сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель на заседании рабочей группы. По его словам, и в 2022 году, и в текущем периоде 2023 года отмечается рост товарооборота.

В 2022 году взаимный товарооборот составил более $560 млн, при этом в Краснодарский край республика продала продукции на $383 млн.