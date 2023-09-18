ВВП Белоруссии по итогам восьми месяцев вырос на 3,1%

По данным Белстата, объем промышленного производства в январе - августе в сопоставимых ценах увеличился на 7,9%

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии за январь - август текущего года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

По данным ведомства, объем промышленного производства в январе - августе в сопоставимых ценах вырос на 7,9% к уровню аналогичного периода 2022 года, производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в январе - августе сократилось на 1,7%.

Пассажирооборот в январе - августе увеличился на 10,3% к соответствующему периоду 2022 года. Грузооборот сократился на 20,7%, розничный товарооборот вырос на 6%.

По итогам 2022 года ВВП республики снизился на 4,7% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году власти запланировали рост ВВП в размере 3,8%.