Корпорация морского приборостроения может войти в состав ОСК

Минпромторг ранее предлагал передать 100% акций Ростеху

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил включить Корпорацию морского приборостроения в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), говорится в соответствующем проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" находящихся в федеральной собственности обыкновенных акций акционерного общества "Корпорация морского приборостроения", что составляет 100% уставного капитала указанного акционерного общества", - указывается в документе.

Ранее Минпромторг предлагал передать 100% акций Ростеху.

КМП учреждена на основании указа президента РФ от 1 апреля 2020 года и постановления главы правительства России от 1 июня 2020 года. Она строится на основе четырех концернов - московского "Моринформсистема-Агат" и петербургских "Океанприбор", НПО "Аврора" и ЦНИИ "Электроприбор".