18 сентября, 16:12,
обновлено 18 сентября, 16:18

Мосбиржа с 19 сентября возобновляет торги акциями Polymetal

МОСКВА, 18 сентября . /ТАСС/. Торги акциями Polymetal на Московской бирже возобновятся с 19 сентября, говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС" при подаче заявок на заключение сделок с акциями иностранного эмитента Polymetal International plc с 19 сентября 2023 года: в режимах торгов секции рынка РЕПО допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно; в режимах торгов секции фондового рынка допустимыми являются все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг", - говорится в сообщении. 

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