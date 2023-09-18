Турция намерена вместе с РФ поставить в Африку 1 млн тонн российского зерна

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция предложила РФ увеличить этот объем, поскольку в Африке много стран, нуждающихся в продовольствии

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара нацелена на совместную с Россией работу по поставке 1 млн тонн российского зерна в страны Африки.

"В африканские страны, в нуждающиеся страны, должно быть направлено гораздо больше зерна. У меня были переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, мы ставим задачу поставить 1 млн тонн зерна в бедные страны Африки", - сказал он, выступая на саммите "Конкордия" в Нью-Йорке.

При этом Эрдоган вновь отметил, что Турция предложила РФ увеличить этот объем, поскольку в Африке много стран, нуждающихся в продовольствии.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, они обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Эрдоган.

Стороны отметили, что проект не является заменой зерновой сделки, действие которой было прекращено с 18 июля. Его цель - не допустить критических проблем с продовольствием в нуждающихся странах. Турция выразила поддержку этой инициативе и заявила, что готова ее реализовать.