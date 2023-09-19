"Известия": в РФ создадут единый Цифровой кодекс для IT-компаний и связистов

МОСКВА. 19 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ подготовило законопроект Цифрового кодекса, предусматривающий систематизацию разрозненных и противоречащих друг нормативных актов в сфере IT и связи. Об этом сообщает газета "Известия", которая ознакомилась с документом.

Как уточняет издание, кодекс должен будет установить единый для отрасли понятийный аппарат, на сегодняшний день он располагается более чем в 10 нормативных правовых актах. По мнению авторов концепции, документ должен установить четкие регуляторные требования к государственным информационным системам, которые сейчас расплывчаты, что часто приводит к их дублированию и невозможности использовать данные с одной госплатформы на другой.

Кроме того, кодекс также сможет определить единый подход к цифровой идентификации граждан, пишут "Известия". Должно появиться комплексное регулирование облачных технологий, больших данных, искусственного интеллекта, многие аспекты применения которых до сих пор не описаны законодательно, отмечается в проекте документа, с которым ознакомилась газета.

Принятие нового свода правил, по мнению авторов концепции, позволит быстрее и качественнее предоставлять госуслуги, снизить бюджетные расходы на создание информсистем, а также сделать взаимодействие государства с их пользователями прозрачнее, добавили "Известия", ссылаясь на законопроект Минцифры.