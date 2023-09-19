Грузия и Перу подписали соглашение о безвизовом режиме

Также Грузия поделится с Перу опытом в проведении реформ в сфере обслуживания и государственных сервисов

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Грузии и Перу Илья Дарчиашвили и Ана Сесилия Герваси Диас подписали соглашение о безвизовом режиме между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии.

"Между Грузией и Республикой Перу оформлено соглашение о безвизовом режиме", - говорится в сообщении.

Встреча министров, на которой был подписан документ, состоялась в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Дарчиашвили и Герваси Диас обсудили важность взаимных визитов высокого уровня и углубления сотрудничества в торгово-экономических, политических, культурных и других сферах. Дарчиашвили подчеркнул, что для Грузии важно сотрудничество со странами Латинской Америки. Как сообщается, Грузия поделится с Перу опытом в проведении реформ в сфере обслуживания и государственных сервисов.