FT: автокомпании ФРГ опасаются ответа Китая на расследование ЕК по китайским электрокарам

По информации газеты, в Германии обеспокоены возможным повышением пошлин на европейские автомобили, импортируемые в КНР

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Германские автопроизводители опасаются ответных мер со стороны китайских властей в связи с расследованием Еврокомиссии (ЕК) в отношении госсубсидий на китайские электромобили, заполонившие глобальные рынки. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам источника газеты, расследование Еврокомиссии на фоне растущей конкуренции между Европой и Китаем поставило германские автокомпании, которые контролируют пятую часть китайского авторынка, в шаткое положение. По информации издания, беспокойство германской стороны вызывают возможные ответные меры КНР, в частности, повышение пошлин на европейские автомобили, импортируемые в Китай, от которого особенно сильно пострадает автоконцерн Mercedes-Benz, импортирующий около 20% своих машин на китайский рынок. Другим болезненным шагом может стать ограничение Пекином поставок лития, важного сырья для производства аккумуляторов, пишет Financial Times.

В материале уточняется, что Франция стала одним из активных сторонников протекционистских мер, направленных против китайских автопроизводителей в Европе. По словам представителя германских автопоставщиков, ответные меры Пекина "гораздо сильнее ударят по немцам, чем по французам". Связано это с тем, отмечается в статье, что французские автопроизводители Stellantis и Renault до сих пор испытывали в Китае больше трудностей, чем их конкуренты из ФРГ, и были вынуждены свернуть часть производственных мощностей в 2020 году.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала 13 сентября о начале расследования по субсидиям в отношении китайских электрических автомобилей. По ее словам, недорогие машины китайского производства заполнили глобальные рынки благодаря государственным субсидиям, которые позволяют искусственно держать цены на них на низком уровне. Глава ЕК отметила, что такая ситуация приводит к перекосу на западных рынках, который необходимо изучить.