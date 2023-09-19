Кабмин выделил 300 млн рублей на реконструкцию трассы Омск - Нижняя Омка

В сообщении кабмина говорится, что эти средства позволят завершить мероприятия, связанные с первым этапом модернизации, а также увеличить пропускную способность подхода к Омску и улучшить транспортное сообщение в границах области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделило 300 млн рублей на завершение реконструкции автодороги Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В Омскую область будет направлено 300 млн рублей на реконструкцию региональной трассы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства позволят завершить мероприятия, связанные с первым этапом модернизации, а также увеличить пропускную способность подхода к Омску и улучшить транспортное сообщение в границах области.

Решение о выделении средств принято по итогам рабочей поездки председателя правительства в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Тогда к главе кабмина обратился врио губернатора Омской области Виталий Хоценко с просьбой поддержать расширение дороги и выделить дополнительные средства. Мишустин пообещал помочь региону и дать все необходимые поручения Минтрансу и Минфину.