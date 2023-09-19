ЦБ выпустил памятную серебряную монету к 250-летию Горного университета

Ее номинал составляет 3 рубля

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "250-летие Санкт-Петербургского горного университета" из серии "Исторические события". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне расположено рельефное изображение главного корпуса Санкт-Петербургского горного университета. Внизу, на фоне выполненного в технике лазерного матирования декоративного орнамента, напоминающего природный узор на срезах минералов, размещены выполненные рельефом цитата из указа Екатерины II о создании университета - "Быть по сему Екатерина.", эмблема университета и дата "1773". Слева вверху по окружности имеется рельефная надпись "Санкт-Петербургский Горный университет".

Эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.

Горный университет - первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании в 1773 году подписала императрица Екатерина II, говорится в сообщении регулятора.