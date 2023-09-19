Эксперт заявил о трансформации рынка труда РФ в различные формы занятости

По словам директора по продажам "Авито работы" Романа Губанова, для такого рынка характерны большее внимание к потребностям соискателей и внедрение гибкого графика работы

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Рынок труда в России постепенно трансформируется в рынок занятости, для которого характерны большее внимание к потребностям соискателей и внедрение гибкого графика работы. К этому, в частности, предрасполагают дефицит кадров массовых специальностей, демографическая ситуация и перестройка экономики, выразил ТАСС мнение директор по продажам "Авито работы" Роман Губанов в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

"Рынок труда в России в целом претерпевает изменения, трансформацию. Можно сказать, что он переходит от "рынка труда", как мы его называли на протяжении долгого времени, к "рынку занятости", потому что появляются и получают свое распространение новые формы занятости, такие как самозанятость, платформенная занятость и многие другие. <…> Такая тенденция наблюдается последние несколько лет, <…> последние лет семь точно эксперты труда говорили, что демографическая ситуация в России, структурная перестройка экономики влияют, безусловно, на рынок труда", - сказал он в преддверии панельной дискуссии II саммита HR-директоров ТЭК "Потенциал рынка труда. Новая реальность", которая прошла в рамках TNF.

Так, позитивные тенденции на рынке, в том числе рост экономики и производств, по мнению Губанова, требуют дополнительных трудовых ресурсов. "Но сейчас рынок дисбалансирован, трудовых ресурсов работодателям не хватает, поэтому мы говорим о том, что конкуренция увеличилась и наблюдается определенного рода дефицит трудовых ресурсов", - отметил он.

В частности, в сегменте массовых профессий наблюдается дефицит кадров из-за большого количества ручного труда, добавил Губанов. При этом, например, нефтегазовая отрасль может решить эту проблему с помощью вахтового метода работы, повышения зарплаты и улучшения условий труда. Еще одним возможным выходом из дефицита кадров является цифровизация и автоматизация производств.

"[Цифровизация затрагивает и] отдельный операционный процесс - наем или рекрутмент. Если раньше работодатели фактически имели возможность выбирать кандидатов и диктовать свои условия, то сейчас наем персонала превратился в продажу и маркетинг", - отметил он, добавив, что теперь работодатели должны оценивать конверсию объявлений с вакансиями, работать с каждым обращением, быстро выходить на связь с соискателями и так далее.

Губанов уточнил, что за последние три года также произошло распространение удаленного и гибкого графика работы. "Мы видим, что примерно на 50% увеличилось [число запросов вакансий гибкими с условиями труда] со стороны соискателей. <…> Соответственно, если работодатель может это предложить, то он получит дополнительные преимущества", - заключил директор по продажам "Авито работы".

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В 2022 году он объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF Expo прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, в ней приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.