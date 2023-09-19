В Москве 130 школ станут площадками для фестиваля финансовой грамотности

Площадки будут расположены на базе ведущих финансово-экономических вузов, центров социального обеспечения, общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры стартует в Москве 23 сентября, 130 школ станут площадками мероприятия. Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС сообщил и. о. министра правительства столицы, руководителя департамента образования и науки Александр Молотков.

"В Москве в седьмой раз проходит фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Это большое событие в области финансового просвещения. Это событие, которое собирает на своих площадках целые семьи. Мероприятия рассчитаны на самые разные возрасты, и каждый член семьи найдёт для себя что-то интересное на этих площадках. Их в этом году только 130 на базе образовательных организаций - наших школ", - сказал Молотков.

По его словам, также площадки будут расположены на базе ведущих финансово-экономических вузов, центров социального обеспечения, общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей. Они все будут открыты в Москве 23 сентября для того, чтобы рассказать о правильном финансовом поведении в мегаполисе и чтобы обезопасить семьи от мошенничества.

"Каждый год мы приростаем и по количеству площадок, и по количеству участников. Если мы начинали со скромных 22 тыс. в 2017 году, прошлый год у нас был рекордным - у нас было 230 тыс. участников и в онлайн режиме, и на площадках фестиваля", - добавил Молотков.

Он пояснил, что онлайн-формат появился во врем пандемии. После было принято его оставить, так как такой формат оказался востребован среди маломобильных граждан и людей пожилого возраста.