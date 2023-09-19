В индустриальный парк в Пушкинском округе Подмосковья инвестировали около 10 млрд рублей

На объекте смогут разместиться резиденты, создав порядка 1,4 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 10 млрд рублей вложили в строительство индустриального парка "Русич-Холмогоры" в Пушкинском городском округе, к настоящему времени на площадке запустили объекты первых двух очередей. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В рамках первой очереди, которая была реализована в 2015 году, построили почти 92 тыс. кв. м площадей. Тогда концерн "Русич" инвестировал в строительство 2,7 млрд рублей, что позволило создать порядка 750 новых рабочих мест. Во вторую очередь вложено около 7 млрд рублей. Площади объектов, возведенных в рамках этого этапа, превышают 158 тыс. кв. м. Здесь смогут разместиться резиденты, создав порядка 1,4 тыс. новых рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона уточнили, что индустриальный парк "Русич-Холмогоры" расположен в Пушкинском городском округе. К настоящему времени в числе резидентов индустриального парка работают такие компании, как "Спортмастер", "Сберлогистика" и другие.

"В перспективе развития - 3-я очередь строительства, включающая в себя строительство придорожного сервиса с хостелом, супермаркетом и рестораном быстрого питания", - привели в министерстве слова директора складской и индустриальной недвижимости концерна Натальи Терешиной.