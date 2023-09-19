Решетников сообщил, что Россия и Китай реализуют крупные инвестпроекты на $170 млрд

Глава Минэкономразвития напомнил, что рост товарооборота между странами по итогам первого полугодия составил более 30%

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай совместно реализуют 79 крупномасштабных проектов, объем инвестиций в них составляет порядка $170 млрд. Об этом в Пекине рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Ситуация все больше развивается от торгового сотрудничества к инвестициям, у нас большой портфель инвестиционных проектов, объем инвестиций в эти 79 проектов составляет порядка $170 млрд", - сказал министр. Он уточнил, что речь идет о крупных инвестпроектах, которые находятся под контролем и сопровождением и российской, и китайской сторон. "Реализация этих крупных кооперационных проектов приведет и к дальнейшему росту взаимной торговли", - указал Решетников.

Глава Минэкономразвития РФ напомнил, что рост товарооборота России и Китая по итогам первого полугодия составил более 30%. По его словам, это говорит о том, что поставленная лидерами стран цель увеличить торговый оборот к 2024 году до $200 млрд будет достигнута уже в этом году. "И мы явно превысим даже эту планку", - добавил министр.

Он сказал, что Россия и Китай обладают потенциалом для развития торгово-экономических связей и расширяют кооперационные цепочки. В частности, РФ ведет переговоры с КНР по дальнейшему доступу на китайский рынок отдельных видов российской сельскохозяйственной продукции.

Решетников указал, что деловые круги РФ и КНР заинтересованы в сотрудничестве. По его словам, взаимный интерес виден по интенсивности обменов: проведению крупных совместных форумов и бизнес-диалогов, визитам в Китай российского бизнеса, в Россию - китайского бизнеса.

19-20 сентября российская делегация во главе с Решетниковым посещает Пекин с рабочей поездкой. 19 сентября состоится 26-е заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках визита также запланирован ряд деловых встреч, в частности с министром коммерции КНР Ван Вэньтао, министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином и другими китайскими коллегами.