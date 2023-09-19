Фонд развития промышленности Кубани выдаст около 115 млн рублей трем предприятиям

Один из проектов, реализуемых в регионе, подразумевает покупку сырья и материалов для производства домкратных установок, которые поднимают вагоны и локомотивы

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Около 115 млн рублей выдаст в качестве займа фонд развития промышленности Краснодарского края трем предприятиям региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации по итогам заседания экспертного совета фонда, созданного по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

В частности, речь идет про техническое переоснащение производства инновационного высокотехнологичного оборудования для утилизации различных типов отходов. По заявке компании-производителя, одобренной на заседании, направят 50 млн рублей. "Благодаря краевой поддержке будет приобретено промышленное оборудование, спецтехника, сырье и материалы для выпуска инсинераторов", - пояснили в пресс-службе.

Еще один проект подразумевает покупку сырья и материалов для производства домкратных установок, которые поднимают вагоны и локомотивы, а также на производство оборудования для строительства железнодорожных путей. "В рамках программы "Бизнес оборот" индустриальной компании предоставят 50 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, анапскому мебельному предприятию по программе "Приоритет" предоставят 15 млн рублей - это специализированная программа для производителей, работающих в одних из приоритетных для края отраслях - легкой промышленности, мебельной и деревообрабатывающей. Производитель намерен приобрести на заемные средства пиломатериалы. "Поддержка фонда позволяет оперативно обновлять парк оборудования, пополнять оборотные средства и закупать сырье и материалы для выпуска промышленной продукции", - отметил директор фонда развития промышленности края Дмитрий Цаплев, которого цитирует пресс-служба администрации.