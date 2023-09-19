Минсельхоз Венгрии заявил на переговорах с Украиной о неизменности запрета на импорт зерна

Глава ведомства Иштван Надь отметил, что до сбора урожая изменить правила запрета на ввоз украинского зерна невозможно

БУДАПЕШТ, 19 сентября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил на переговорах с украинским коллегой Николаем Сольским, что правительство страны не изменит свое решение о продлении запрета на импорт зерна с Украины. Их разговор состоялся в режиме телеконференции.

"Переговоры с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. До сбора урожая изменить правила запрета на ввоз зерна с Украины невозможно. Мы будем защищать интересы фермеров всеми силами!" - написал глава венгерского Минсельхоза в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Надь сопроводил эту публикацию фотографиями с телеконференции с Сольским.