Совкомбанк и "Сколково" запустили проект "Технологии добра" по цифровой поддержке НКО

Проект имеет формат маркетплейса, им смогут пользоваться любые благотворительные фонды и НКО социальной направленности после прохождения упрощенной проверки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совкомбанк и "Сколково" (входит в группу ВЭБ.РФ) запустили всероссийский проект "Технологии добра", целью которого являются инфраструктурная поддержка и цифровое развитие социально ориентированных НКО и благотворительных фондов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Совкомбанк и "Сколково" создали федеральный проект "Технологии добра" для организации инфраструктурной поддержки и цифрового развития социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов", - говорится в сообщении.

Совкомбанк и "Сколково" предоставят НКО и фондам доступ к собственным продуктам и продуктам партнеров на безвозмездной либо льготной основе, создадут цифровые решения под конкретные отраслевые задачи и запустят единый портал для дистрибуции этих сервисов. Проект имеет формат маркетплейса, им смогут пользоваться любые благотворительные фонды и НКО социальной направленности после прохождения упрощенной проверки.

"Системная поддержка социальной отрасли входит в долгосрочные приоритеты Совкомбанка. Цифровизация становится принципиально важным условием для устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Мы хотим помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности - помощи благополучателям", - говорит зампред правления Совкомбанка Альберт Борис, его цитирует пресс-служба.

"Важным направлением проекта является создание крупных цифровых платформ для решения отраслевых задач. Совкомбанк и "Сколково" запускают конкурс по поиску потенциальных партнеров, подрядчиков и разработчиков для реализации нескольких крупных проектов цифровизации. Среди них - CRM-система, учитывающая специфику и потребности участников сектора, и платформа взаимодействия грантодателей и грантополучателей, реализующая прозрачный, простой и легкий механизм отчетности фондов перед грантодателями за реализуемые программы", - сообщила пресс-служба.