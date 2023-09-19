ЕК изучает жалобу Украины в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за зернового эмбарго

Еврокомиссия ранее отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) изучает ситуацию с жалобой Киева против Венгрии, Польши и Словакии о нарушении норм ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщила представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы сейчас проводим правовую оценку ситуации с жалобой Украины в отношении этих трех стран", - сказала она, подчеркнув, что только после этого Еврокомиссия сможет обнародовать свою оценку.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне. В понедельник стало известно, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски к этим трем странам. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран - членов ЕС в сфере торговли неприемлемы.

Словакия, Венгрия и Польша в ответ на обращение Киева к ВТО решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины.