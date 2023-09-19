Электронная площадка РЭО по торговле вторсырьем станет платной с 2024 года

Зарегистрированным пользователям придет уведомление о платной подписке по трем тарифам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных ресурсов, созданная Российским экологическим оператором (РЭО), станет платной для всех пользователей с 1 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"Когда мы создавали цифровую платформу по торговле вторсырьем, целью было внедрить в отрасль настоящий инструмент экономики замкнутого цикла, которым смогут воспользоваться действующие участники рынка. Это востребованный и необходимый продукт, о чем говорят сами пользователи. Уверены, что с новыми правилами и условиями площадка будет становиться только эффективнее", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Зарегистрированным пользователям торговой площадки придет уведомление о платной подписке по трем тарифам. Они включают в себя создание лотов на площадке, участие в торгах в качестве исполнителя, просмотр контактной информации организаций, подписание договоров и протоколов. Стоимость тарифа на месяц составляет 5 тыс. рублей, на шесть месяцев - 30 тыс. рублей, на 12 месяцев - 60 тыс. рублей.

Площадка запущена в сентябре 2022 года. За год на ней выставлены лоты на куплю-продажу более 1,3 млн тонн вторсырья объемом 1,2 млрд рублей, продано 342 тыс. тонн.