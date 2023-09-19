Сочи может перейти на электротранспорт белорусского производства

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, в Белоруссии закупят автобусы МАЗ

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Сочи может начать пилотный проект по переходу на экологичный электротранспорт белорусского производства. Об сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы сейчас с президентом обсудили в целом возможность перехода общественного транспорта в Сочи как пилотного проекта. Сейчас будем просчитывать, понимать. Может быть, даже не на газомоторном топливе, а вообще на электричестве будет общественный транспорт, это те самые новые горизонты, которые очень важно реализовывать", - цитирует его агентство БелТА.

Губернатор рассказал, что регион приобретает в Белоруссии автобусы МАЗ, при этом речь идет о моделях с использованием газомоторного топлива, что более экологично. Краснодарский край в целом, по его словам, будет развивать сотрудничество с Белоруссией в промышленной кооперации, строительной сфере, селекции семян.

Стороны также расширяют сотрудничество в строительной сфере, в частности белорусские специалисты уже приступили к проектированию и совсем скоро начнут возведение школы в Краснодаре. "Мы договорились, что приедет делегация из Беларуси, которая посмотрит еще на возможности расширения сотрудничества в сфере строительства. Это не только школы, но и иные социальные объекты, спорткомплексы", - рассказал глава региона.

По итогам заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Краснодарского края в Минске подписали несколько документов: соглашение об установлении дружественных отношений между Минском и Сочи, протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между администрацией Краснодарского края, МТЗ и ООО "Торговый дом МТЗ-Северо-Запад", а также протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между администрацией Краснодарского края, "Гомсельмашем" и ООО "Комбайновый завод "Кубань".