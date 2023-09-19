"Яковлев" может предложить Индии производить компоненты для российских самолетов

Генеральный директор компании Андрей Богинский сообщил, что с коллегами из Индии есть "богатый опыт взаимодействия", в том числе по локализации производства истребителей Су-30

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Производитель российских гражданских самолетов "Яковлев" (входит а Объединенную авиастроительную корпорацию - ОАК и в Ростех) планирует обсудить с Индией, в том числе, вопросы производства комплектующих для российских самолетов. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Яковлева" Андрей Богинский.

Летом 2023 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщал, что корпорация может начать производить самолеты SSJ 100 на заводе HAL в Индии. Сейчас, по его словам, ведутся соответствующие переговоры.

"У нас много вопросов [для обсуждения с коллегами из Индии], - сказал Богинский, отвечая на вопрос о возможности производства МС-21 в Индии. - Это и производство компонентов для нашей гражданской техники тоже - почему нет? Мы рассматриваем разные варианты сотрудничества".

По словам Богинского, с коллегами из Индии есть "богатый опыт взаимодействия", в том числе по локализации производства истребителей Су-30. "Более того, это, конечно, и вопрос потенциального рынка: в Индии существует суперпотребность на региональные самолеты стоместные, и как раз SJ-100 под это идеально подходит. Поэтому техника плюс рынок, в моем понимании, могут дать хорошую возможность и углубить кооперацию с индийскими партнерами, и расширить рынок сбыта", - добавил он.