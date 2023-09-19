Прокуратура Татарстана требует с экс-главы отдела СК через суд активы на 34 млн рублей

Исковое заявление уже зарегистрировано в суде, его рассмотрение назначено на октябрь

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отдела СК по Приволжскому району Казани Марселя Мустафина на общую сумму 34 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Прокуратура предъявила иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. В натуральном виде - это земельный участок в поселке Алтан, на котором возведены жилой дом и баня, не зарегистрированные в установленном порядке, а также нежилое помещение, зарегистрированное на супругу Мустафина и автомобиль "Лексус", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, с Мустафина требуют 6 млн рублей за две квартиры, которые он уже успел продать. "Также эквивалент стоимости отчужденного имущества на общую сумму 6 млн рублей - это квартира в городе Алания в Турции и недвижимое имущество, которое было зарегистрировано на мать Мустафина. Общая сумма исковых требований - 34 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

Исковое заявление уже зарегистрировано в суде, его рассмотрение назначено на октябрь. На данный момент в отношении имущества Мустафина приняты обеспечительные меры.

По словам собеседника агентства, сам Мустафин утверждает, что отношения к объекту недвижимости, расположенному в поселке Алтан он не имеет, а на приобретение недвижимости в Турции доходов якобы было достаточно.