В России планируют до конца года ввести свыше 1 тыс. км новых дорог и обновить 3,5 тыс.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, доля качественных региональных шоссе достигнет 52%, превысив плановые значения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах ввести до конца года более 1 тыс. км новых дорог. Кроме того, по его словам, еще 3,5 тыс. км уже действующих трасс будут обновлены.

"В целом свыше 1 тыс. км федеральных дорог планируем ввести в текущем году и еще примерно 3,5 тыс. км привести в нормативное состояние. При этом доля качественных региональных шоссе достигнет 52%, превысив плановые значения, благодаря ремонту почти 26 тыс. км небольших автотрасс", - сказал глава кабмина на стратегической сессии "Стратегия развития инфраструктуры".

По словам Мишустина, развитие дорожной инфраструктуры идет ускоренными темпами. "Она является важной основой для роста экономики регионов, для увеличения предпринимательской активности, формирования новых логистических маршрутов, для развития туризма, делает города ближе, соединяет людей и бизнес. Для этого через всю страну прокладываем новые опорные магистрали. Буквально недавно при участии президента был открыт участок трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. К декабрю он дойдет до Казани, а далее до Екатеринбурга с продлением до Тюмени. На ее основе будет сформирован скоростной автомобильный маршрут "Россия", который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока", - напомнил Мишустин.

Говоря о новых российских субъектах, премьер заверил, что там будут обновлены около 1 200 км современных дорог, которые позволят улучшить снабжение необходимыми товарами и грузами, а также восстановить автобусное сообщение, где оно было нарушено.

"Конечно, при реализации этих планов правительство рассчитывает на самое активное участие бизнеса", - сказал Мишустин. Премьер согласился с мнением президента страны Владимира Путина, что надежнее всего вкладывать средства в Россию, как в масштабные амбициозные инфраструктурные проекты, так и в локальные.

Кроме того, глава кабмина напомнил, что одним из приоритетов правительства является улучшение жилищных условий граждан. По его данным, с января введено уже более 70 млн кв. м современного фонда, что немного больше показателя за аналогичный период прошлого рекордного года. Премьер предложил детально обсудить, как идет выполнение намеченных весной ориентиров для строительной отрасли. Он также призвал участников стратсессии предлагать дополнительные решения, направленные на повышение жизни россиян.