Госдума упростила в I чтении исключение юрлиц из реестра экономических операторов

Законопроект подготовили для гармонизации таможенного законодательства России и Белоруссии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий расширить основания для исключения юрлиц из реестра уполномоченных экономических операторов. Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в закон "О таможенном регулировании".

Законопроект подготовлен для гармонизации таможенного законодательства России и Белоруссии. Он предусматривает исключение юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов в случае привлечения к уголовной ответственности лиц, являвшихся акционерами оператора, учредителями, руководителями, главным бухгалтером оператора, если после совершения преступления или возбуждения уголовного дела такие лица были уволены с занимаемой должности (исключены из числа учредителей, акционеров). Сейчас оператора могут исключить из реестра в случае, если к уголовной ответственности привлекли действующего акционера, а не уволенного (исключенного из числа акционеров).

Как подчеркнул член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, уполномоченные экономические операторы пользуются упрощенным порядком оформления грузов при пересечении границ государств, входящих в ЕАЭС. "Для гармонизации законодательства союзного государства с Республикой Беларусь предложено расширить основания для исключения юридических лиц из реестра операторов: в первую очередь связанные с вступлением в силу обвинительного приговора и аффиляции с предприятиями, уже исключенными из такого реестра ранее. Деятельность компаний, имеющих статус уполномоченных экономических операторов, оказывает существенное влияние на внешнеторговые процессы РФ. В условиях санкционной войны особенно важно, чтобы репутация таких компаний была чистой и вызывала доверие у контрагентов", - пояснил депутат.

В случае принятия документ вступит в силу через 30 дней после опубликования.