Индекс РТС опускался ниже 1 000 пунктов впервые с 16 августа

Индекс Мосбиржи опускался до 3 064,72 пункта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в ходе торгов опускался ниже 1 000 пунктов впервые с 16 августа 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:53 мск, индекс РТС снижался на 2,47% - до 999,24 пункта.

К 16:06 мск индекс РТС находился на уровне 1 002,67 пункта (-2,13%), индекс Мосбиржи опускался на 2,25% - до 3 064,72 пункта.

В то же время курс доллара на торгах Московской биржи находился на уровне 96,28 рубля (-0,27%), евро - на уровне 103,03 рубля (-0,01%). Курс юаня снижался на 0,19%, до 13,18 рубля.