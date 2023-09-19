19 сентября, 14:20

СПбМТСБ приостановила доступ к торгам нефтетрейдеру "Солид - товарные рынки"

Причиной стали нарушения требований биржи, отметила торговая площадка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила доступ к торгам нефтяному трейдеру "Солид - товарные рынки" из-за нарушений требований биржи. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"С 21 сентября 2023 года по 4 октября 2023 года участнику торгов категории член биржи АО "Солид - товарные рынки" приостановлен допуск к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" АО "СПбМТСБ" и к клиринговому обслуживанию", - отмечается в сообщении.

Биржа пояснила, что мера применена из-за нарушений трейдером торгов, выразившееся в применении недобросовестных торговых практик "путем совершения действий, направленных на получение преимущественного положения при заключении биржевых договоров". 

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