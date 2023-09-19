В Слободском районе под Кировом начался ремонт участка федеральной трассы Р-243

Протяженность ремонтируемого полотна составит 14 км

КИРОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Участок трассы Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь от деревни Большие Логуновы до Слободского в Кировской области обновят в течение 2023-2024 годов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Федеральная трасса Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь находится в ведении упрдор "Прикамье". В начале года от жителей региона поступало большое количество жалоб на состояние участка от Кирова до Слободского.

"В Кировской области на федеральной трассе Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь начались ремонтные работы. Участок от деревни Большие Логуновы до Слободского будут обновлять в течение 2023-2024 годов. Протяженность ремонтируемого полотна составит 14 км. В этом году запланирован ремонт участка в Слободском районе от деревни Большие Логуновы до деревни Рубежница на участке в 1,5 км, дорожникам предстоит провести фрезерование старого покрытия, обустройство двухслойного асфальтового покрытия, укрепление обочин и нанесение горизонтальной дорожной разметки. В 2024 году будут производить второй этап ремонта автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Слободском районе - от деревни Рубежница до Слободского", - говорится в сообщении.

Третьим этапом всего ремонтируемого участка - от деревни Большие Логуновы до Слободского - станет устройство верхнего слоя асфальта и нанесение дорожной разметки.

В правительстве отметили, что в мае этого года отремонтировали участок трассы от деревни Зониха до деревни Логуновы (6 км). Подрядчиком выступает компания "СУ-43".