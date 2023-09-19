Ставропольский край стал лидером конкурса "Экспортер года" на Северном Кавказе

Второе место занял Дагестан

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Лидерами по количеству компаний-победителей стали Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкария, лауреатов объявили на церемонии в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

В этом году лауреатами стали 19 предприятий. Наибольшее количество призовых мест досталось компаниям из Ставропольского края. Второе и третье места заняли Дагестан и Кабардино-Балкария соответственно. Победителей определили в сферах промышленности, машиностроения, базовой продукции АПК и торгового продовольствия.

"Премия "Экспортер года" - это результат долгой и кропотливой работы всего года. И в такие дни, как сегодня, мы можем эти результаты подвести и порадоваться и за наших коллег-экспортеров, и за страну в целом, что у нас есть такие замечательные предприниматели, которые двигают экономику нашей страны вперед. Рост экспорта Северо-Кавказского федерального округа и рост экспорта Дагестана в частности за последний год значительный, несмотря на изменения на мировом рынке", - сообщила журналистам врио председателя правления АО "Росэксимбанк", входящего в группу РЭЦ (Российский экспортный центр), Татьяна Сахарова.

Как сообщил журналистам министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов, по итогам 2022 года объем экспорта в республике достиг около 150 млн рублей, что на 35% выше показателей предыдущего года. Наилучшие показатели - у предприятий стекольной отрасли. Также регион активно экспортирует товары машиностроения и легкой промышленности. Министр отметил, что в условиях санкций предприятия меняют логистику и выстраивают новые каналы поставок.

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена правительством Российской Федерации и проводится по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России. Премия присуждается за успешные проекты в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.