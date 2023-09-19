Эксперты: Каспийский медиафорум может стать площадкой для популяризации МТК Север-Юг

Мероприятие проходило с 18 по 19 сентября

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Каспийский медиафорум в Астрахани в дальнейшем может стать площадкой для популяризации и продвижения проектов в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг. К такому выводу пришли эксперты дискуссионной площадки "Международный транспортный коридор Север - Юг. Новые реалии - новые возможности", завершившей VIII Каспийский медиафорум.

"Пришло время развивать коридор Север-Юг, и чем быстрее мы добьемся результата, тем лучше. Работа по развитию МТК Север-Юг должна основываться на взаимном доверии. <…> Минимальный таможенный контроль на всех границах сам по себе обеспечит эконмическую эффективность. Существует возможность для установления связей между рынками Индии, России и стран СНГ", - сообщил директор индийской логистической компании Санджей Айер, уточнив, что роль площадки медиафорума в Астрахани может сыграть определяющую роль для обсуждения между всеми участниками текущих результатов и обозначения перспектив развития коридора.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем обращении отметил определяющую роль Каспийского медиафорума как действенного способа освещения перспектив развития коридора.

"Мы неслучайно организовали эту площадку в рамках медиафорума, хотя основной темой в этом году стала народная дипломатия. Уже традиционно здесь собираются самые сильные журналисты и медиаресурсы, заинтересованные в каспийской тематике. И мы считаем, что донести до них, а далее через средства массовой информации до жителей стран всего макрорегиона последние новости о главном Транскаспийском проекте - ключевом звене всего международного транспортного коридора Север-Юг - очень важно", - сообщил он.

Как уточнил ТАСС по итогам мероприятия советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский, участие в сессии - "это возможность высказать позицию страны", в том числе по прикладным вопросам развития коридора.

"В следующих медиафорумах белорусская сторона будет представлена как на дипломатическом, так и на журналистском уровне. Здесь была озвучена ценная информация, которая будет использована в интересах Белоруссии для развития наших взаимовыгодных отношений со странами Прикаспийского региона и конкретно Астраханского региона, как торговых ворот России на Каспии", - добавил он.

VIII Каспийский медиафорум прошел в Астрахани с 18 по 19 сентября, мероприятие объединило журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России и иностранных государств. В этом году главной темой форума стала общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторами форума выступают правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум проходил при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ (МФГС).

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума.