На Kazan Digital Week обсудят кибербезопасность и технологии в госуправлении

Также пройдут всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Мероприятия международного форума Kazan Digital Week, который стартует в Казани 20 сентября, структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты в том числе обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы, сообщают организаторы форума.

"Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве", - сообщают организаторы.

Мероприятия структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты, в частности, обсудят интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в сфере государственного управления, вопросы кибербезопасности, инноваций, финтеха. Также будут обсуждаться цифровые технологии в сферах здравоохранения и медицины, образования, культуры, сельского хозяйства.

Во время форума будет проходить выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования. Также в рамках форума пройдут всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "IT-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей.

Ранее сообщалось, что на форум помимо российских участников зарегистрировались представители Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Ирана, Бразилии, Индонезии, Нигерии, Японии, Китая, ОАЭ, Канады и ряда других стран.

Kazan Digital Week пройдет в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.