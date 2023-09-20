Эксперты считают, что отказ от ископаемого топлива в мире может быть медленеее ожидаемого

К 2050 году на такой вид топлива будет приходиться 59% энергии, прогнозируют аналитики компании "Яков и партнеры"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мир будет отказываться от ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии медленнее, чем ожидалось, а спрос на нефть и нефтепродукты к концу десятилетия снизится лишь незначительно, считают аналитики "Яков и партнеры". При этом пока компании наращивают вложения в углеводороды - по прогнозу компании, в 2023 году инвестиции вырастут на 6%.

"Несмотря на прогнозируемый рост производства энергии посредством ВИЭ, ископаемые виды топлива сохранят свою высокую значимость в мировом энергобалансе. На их долю будет приходиться 76% энергии в 2030 году и 59% в 2050 году", - считают аналитики.

Как считают эксперты, мировое потребление энергии продолжит расти до 2040 года, достигнув пика в 677 ЭДж, а к 2050 году снизится на 0,3%. "В любом из трех рассматриваемых сценариев мы ожидаем разрыва между спросом и предложением энергии от 23 до 70 ЭДж в 2030 году, в зависимости от сценария. К 2050 году этот разрыв может еще вырасти и составить от 41 до 166 ЭДж соответственно. Данный дефицит по нашим оценкам невозможно будет перекрыть исключительно наращиванием ВИЭ - свое развитие получат и атомная энергетика, и ископаемые виды топлива", - говорится в обзоре глобальных трендов в энергетической промышленности, подготовленном к Тюменскому технологическому форуму.

По итогам 2023 года аналитики "Яков и партнеры" ожидают роста инвестиций в ископаемые источники энергии на уровне 6% к предыдущему году. "Подобная ситуация может быть связана с более медленным отказом от ископаемого топлива, чем ожидалось. Согласно нашим прогнозам, глобальный спрос на нефть и нефтепродукты к 2030 году лишь незначительно снизится к уровню 2022 года, а к 2050 году упадет всего на 19%. Сохранение тренда на сокращение инвестиций в ВИЭ в ближайшие 7 лет может сдвинуть точку доминирования ВИЭ сильно за 2050 год. При этом глобальное восстановление баланса на энергорынке будет во многом зависеть в том числе от того, какой вариант развития энергетической отрасли выберет Россия", - приводятся в отчете слова руководителя аналитического центра "Яков и партнеры" Геннадия Масакова.

При этом в оптимистичном сценарии доля ВИЭ к 2050 году вырастет с текущих 14% до 32%, что приведет к постепенному снижению потребления ископаемого топлива, считают эксперты. Между тем, сценарий "нулевых выбросов" с долей ВИЭ 78% к 2050 году они считают маловероятным.

Производство энергии за счет ВИЭ в мире за последние 22 года выросло втрое, до 86 ЭДж, однако зависимость от ископаемого топлива снизилась лишь на 5 п.п. и достигла 82%. Доля ВИЭ по-прежнему составляет менее 15% от всех источников энергии, говорится в отчете. "С нашей точки зрения, события 2022 года отдалили реализацию энергетического перехода, продемонстрировав низкую вероятность достижения целей сценария нулевых выбросов", - говорится в отчете.

О развитии ВИЭ-генерации в России

В то же время, по мнению аналитиков, один из возможных вариантов развития энергокомплекса России - ввод ВИЭ в целях снижения внутреннего потребления ископаемых видов топлива. Сокращение потребления нефти на внутреннем рынке даст возможность дольше получать значительную экспортную выручку от ее реализации в страны Азии. Так, России потребуется развивать собственные технологии ВИЭ с амбицией их экспорта.

При этом переход на возобновляемые источники энергии потребует колоссальных высокорискованных инвестиций в масштабах всей экономики, считают эксперты. Китай потенциально может закрыть часть потребностей в технологиях для ВИЭ, однако необходимо не только наращивать мощности ВИЭ-генерации, но и инвестировать в развитие технологий зеленой энергетики.

"В долгосрочной перспективе реализация такого сценария потребует не только глобальных финансовых ресурсов, но и уверенности в сохранении тренда на зеленый переход, перспектива которого стала еще более туманной в свете энергетического кризиса", - заключили эксперты.