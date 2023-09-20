Шольц: развитые страны могут выделить на борьбу с климатическим кризисом €100 млрд

Канцлер Германии отметил, что в 2022 году страна утроила финансирование на эти цели - до €6 млрд

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что промышленно развитые страны, вероятно, впервые смогут достичь поставленной цели и в 2023 году выделить €100 млрд на борьбу с климатическим кризисом.

"Я рад объявить об этом сегодня. Германия выполняет свои обязательства по международному климатическому финансированию - от €2 млрд в 2014 году до более €4 млрд в 2020. Мы утроили наш вклад в прошлом году до €6 млрд", - сказал Шольц, добавив, что таким образом власти ФРГ "держат слово". "То же самое делают и развитые страны в целом, которые в этом году, вероятно, впервые выделят €100 млрд на международное климатическое финансирование", - констатировал канцлер ФРГ.

В то же время Шольц подчеркнул, что на предстоящей конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае он будет добиваться установления четких целей по расширению использования возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности.