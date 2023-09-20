Глава Таджикистана призвал к реконструкции мировой финансовой системы

Эмомали Рахмон отметил, что необходимо создавать развивающимся странам благоприятные условия для реализации Целей устойчивого развития

ДУШАНБЕ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите по Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН призвал к реконструкции мировой финансовой системы, а также указал, что меры, принимаемые для достижения этих целей, не должны увеличивать долг государств.

"Сегодня мировое сообщество должно ясно осознать, что проблематика финансирования во имя развития является одним из важнейших факторов достижения Целей устойчивого развития. Текущая реальность <...> требует, чтобы структура международной финансовой системы претерпела реконструкцию", - привели слова Рахмона в его пресс-службе.

Президент отметил, что страны мира должны наладить ответственную финансово-кредитную политику "и усиливать координацию макроэкономической политики с тем, чтобы создать развивающимся странам благоприятную международную среду для реализации" ЦУР.

Также, по словам президента, помимо направления странами собственных средств для достижения этих целей, важно создать благоприятные международные условия для увеличения производства. Однако, отметил Рахмон, такие меры "не должны стать причиной увеличения задолженности стран".

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит цели, направленные на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит показатели, которые должны быть достигнуты в течение последующих 15 лет.